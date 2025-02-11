(Вяргизова) Ирина Афанасьева
женский, родилась 1861, Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла Неизвестно
МатьВарвара Матвеева1830 г.р.
ОтецВяргизов Афанасий Тимофеев1832 г.р.
Супруги
Кузьма Фролов04.10.1861 г.р.
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Рождение
1861
Отец: Вяргизов Афанасий Тимофеев
Мать: Варвара Матвеева
Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
01.11.1881
Муж: Кузьма Фролов
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно