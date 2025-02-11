(Вяргизова) Ирина Афанасьева 1861 — найти родственников по фамилии на Familio

(Вяргизова) Ирина Афанасьева

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1861, Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла Неизвестно

Мать
Варвара Матвеева1830 г.р.
Отец
Вяргизов Афанасий Тимофеев1832 г.р.
Супруги
Кузьма Фролов04.10.1861 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: Вяргизов Афанасий Тимофеев

Мать: Варвара Матвеева

Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
01.11.1881

Муж: Кузьма Фролов

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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