Наседкина Татьяна Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наседкина Татьяна Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1817

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.07.1843 ст.

Сын: Наседкин Макарий Константинович

Отец ребёнка: Наседкин Константин Иванович

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Вычислено 1844

Дочь: Мария Константиновна

Отец ребёнка: Наседкин Константин Иванович

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Вычислено 1847

Сын: Наседкин Иннокентий Константинович

Отец ребёнка: Наседкин Константин Иванович

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
08.02.1851 ст.

Дочь: Чумилина Агафья Константиновна

Отец ребёнка: Наседкин Константин Иванович

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Вычислено 1853

Дочь: Ольга Иннокентьевна

Отец ребёнка: Наседкин Константин Иванович

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Вычислено 1856

Сын: Наседкин Стефан Константинович

Отец ребёнка: Наседкин Константин Иванович

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
12.01.1858 ст.

Сын: Наседкин Савва Константинович

Отец ребёнка: Наседкин Константин Иванович

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Наседкин Константин Иванович

Смерть
Неизвестно
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