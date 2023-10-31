Наседкина Татьяна Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1817
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
28.07.1843 ст.
Сын: Наседкин Макарий Константинович
Отец ребёнка: Наседкин Константин Иванович
Рождение ребёнка
Вычислено 1844
Дочь: Мария Константиновна
Отец ребёнка: Наседкин Константин Иванович
Рождение ребёнка
Вычислено 1847
Сын: Наседкин Иннокентий Константинович
Отец ребёнка: Наседкин Константин Иванович
Рождение ребёнка
08.02.1851 ст.
Дочь: Чумилина Агафья Константиновна
Отец ребёнка: Наседкин Константин Иванович
Рождение ребёнка
Вычислено 1853
Дочь: Ольга Иннокентьевна
Отец ребёнка: Наседкин Константин Иванович
Рождение ребёнка
Вычислено 1856
Сын: Наседкин Стефан Константинович
Отец ребёнка: Наседкин Константин Иванович
Рождение ребёнка
12.01.1858 ст.
Сын: Наседкин Савва Константинович
Отец ребёнка: Наседкин Константин Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно