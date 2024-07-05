Зеленов Дмитрий Павлович
Место рождения
Дата рождения21.09.1907
Дата смерти04.09.1984
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1907
Бракосочетание
09.05.1930
Краснопеево, Лухский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
07.06.1936
Сын: Зеленов Валерий Дмитриевич
Мать ребёнка: Зеленова (Ситникова) София Ивановна
Место жительства
С 1937 по 04.09.1984
Балахна, Балахнинский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
04.09.1984