Зеленов Дмитрий Павлович 21.09.1907 — найти родственников по фамилии на Familio
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Зеленов Дмитрий Павлович

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Место рождения

Селищи, Лухский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

21.09.1907

Дата смерти

04.09.1984

Пол

Мужской

Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1907

Отец: Зеленов Павел Алексеевич

Мать: Зеленова (Андронова) Анна Михайловна

Селищи, Лухский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
09.05.1930

Жена: Зеленова (Ситникова) София Ивановна

Краснопеево, Лухский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
07.06.1936

Сын: Зеленов Валерий Дмитриевич

Мать ребёнка: Зеленова (Ситникова) София Ивановна

Селищи, Лухский муниципальный район, Ивановская область
Место жительства
С 1937 по 04.09.1984
Балахна, Балахнинский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
04.09.1984

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