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Петръ Петровъ

Место рождения

Глиновка, Шарьинский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

1772

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1772 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772

Отец: Петръ

Мать: не указана

Глиновка, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Епистимия

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