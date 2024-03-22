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Петръ Петровъ
Петръ Петровъ
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Древо
Место рождения
Глиновка
, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Дата рождения
1772
Пол
Мужской
Отец
Петръ
Мать
Не указана
Жена
(Гальцева) Епистимия
1772 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772
Отец:
Петръ
Мать: не указана
Глиновка
, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена:
Епистимия
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