Яковлева (Офтаева) Татьяна Даниловна
женский, родилась 1854, Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
умерла Неизвестно
ОтецОфтаев Данила Федорович Дорофеевка1829 г.р.
МатьОфтаева Евдокия Ларионова Дорофеевка1827 г.р.
Супруги
Дети
(Яковлева / Кузнецова) Федосья Кузьмина01.06.1874 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Место жительства
1858
Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Бракосочетание
05.02.1873
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.06.1874
Дочь: (Яковлева / Кузнецова) Федосья Кузьмина
Отец ребёнка: Яковлев Кузнецов Кузьма Павлов в Дорофеевке
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно