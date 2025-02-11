Яковлева (Офтаева) Татьяна Даниловна 1854 — найти родственников по фамилии на Familio

Яковлева (Офтаева) Татьяна Даниловна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1854, Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

умерла Неизвестно

Отец
Офтаев Данила Федорович Дорофеевка1829 г.р.
Мать
Офтаева Евдокия Ларионова Дорофеевка1827 г.р.
Супруги
Яковлев Кузнецов Кузьма Павлов в Дорофеевке1854 г.р.
Дети
(Яковлева / Кузнецова) Федосья Кузьмина01.06.1874 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: Офтаев Данила Федорович Дорофеевка

Мать: Офтаева Евдокия Ларионова Дорофеевка

Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Место жительства
1858
Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

40

Бракосочетание
05.02.1873

Муж: Яковлев Кузнецов Кузьма Павлов в Дорофеевке

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
01.06.1874

Дочь: (Яковлева / Кузнецова) Федосья Кузьмина

Отец ребёнка: Яковлев Кузнецов Кузьма Павлов в Дорофеевке

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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