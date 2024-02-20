Корсун Семён Никифорович
Место рожденияРоссия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Дата рождения03.01.1824
Дата смертиПосле 1870
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1824
Отец: Корсун Никифор Назарович
Мать: Корсунова Марфа Наумовна
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Троицкая церковь , м/к-1824г, кадр-451,зап-11, ГАХО , Ф - 40-110-290.ч-2
Смерть
После 1870