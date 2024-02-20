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Корсун Семён Никифорович

Место рождения

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука

Дата рождения

03.01.1824

Дата смерти

После 1870

Пол

Мужской

Отец

1801 г.р.

Мать

Около 1802 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1824

Отец: Корсун Никифор Назарович

Мать: Корсунова Марфа Наумовна

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Троицкая церковь , м/к-1824г, кадр-451,зап-11, ГАХО , Ф - 40-110-290.ч-2
Смерть
После 1870
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