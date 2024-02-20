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Корсун Никифор Назарович

Место рождения

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука

Дата рождения

1801

Дата смерти

До 1874

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: Корсунов Назар Никитович

Мать: Корсунова / 2-Й Брак / Агафья Романовна

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Троицкая церковь , р/с - 1795г. р/с 1811г. зап,№ 47.
Рождение ребёнка
03.01.1824

Сын: Корсун Семён Никифорович

Мать ребёнка: Корсунова Марфа Наумовна

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Троицкая церковь , м/к-1824г, кадр-451,зап-11, ГАХО , Ф - 40-110-290.ч-2
Рождение ребёнка
Около 1824

Сын: Корсун Елисей Никифорович

Мать ребёнка: Корсунова Марфа Наумовна

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Троицкая церковь , м/к 1914г. / зап.№ 40 /, ГАДО , Ф - 426-1-10 / лист № 56 /
Бракосочетание
До 1824

Жена: Корсунова Марфа Наумовна

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
Около 1827

Дочь: Анна Никифоровна

Мать ребёнка: Корсунова Марфа Наумовна

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Троицкая церковь, р/с - 1835г.
Рождение ребёнка
Около 1831

Сын: Корсун Иван Никифорович

Мать ребёнка: Корсунова Марфа Наумовна

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Смерть
До 1874
РОссия Харьковская губ.Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд Слобода Кривая Лука
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