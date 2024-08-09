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Кондратий Дорофеев

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Место рождения

Семчино, Клин, Московская область

Дата рождения

1722

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722

Отец: Дорофей

Мать: Марья Милентьева

Семчино, Клин, Московская область
д.Семчино
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матрона Дмитриева

Рождение ребёнка
1753

Дочь: Катерина Кондратьева

Мать ребёнка: Матрона Дмитриева

Семчино, Клин, Московская область
д.Семчино
Рождение ребёнка
1757

Сын: Иван Кондратьев

Мать ребёнка: Матрона Дмитриева

Семчино, Клин, Московская область
д.Семчино
Рождение ребёнка
1762

Сын: Семен Кондратьев

Мать ребёнка: Матрона Дмитриева

Семчино, Клин, Московская область
д.Семчино
Смерть
Неизвестно

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