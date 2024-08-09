Кондратий Дорофеев
Место рождения
Дата рождения1722
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722
Отец: Дорофей
Мать: Марья Милентьева
д.Семчино
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матрона Дмитриева
Рождение ребёнка
1753
Дочь: Катерина Кондратьева
Мать ребёнка: Матрона Дмитриева
д.Семчино
Рождение ребёнка
1757
Сын: Иван Кондратьев
Мать ребёнка: Матрона Дмитриева
д.Семчино
Рождение ребёнка
1762
Сын: Семен Кондратьев
Мать ребёнка: Матрона Дмитриева
д.Семчино
Смерть
Неизвестно