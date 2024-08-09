Матрона Дмитриева
Место рожденияИгумново Клинский
Дата рождения1726
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кондратий Дорофеев
Рождение ребёнка
1753
Дочь: Катерина Кондратьева
Отец ребёнка: Кондратий Дорофеев
д.Семчино
Рождение ребёнка
1757
Сын: Иван Кондратьев
Отец ребёнка: Кондратий Дорофеев
д.Семчино
Рождение ребёнка
1762
Сын: Семен Кондратьев
Отец ребёнка: Кондратий Дорофеев
д.Семчино
Смерть
Неизвестно