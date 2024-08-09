Матрона Дмитриева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матрона Дмитриева

Место рождения

Игумново Клинский

Дата рождения

1726

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1722 г.р.

Дети

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кондратий Дорофеев

Рождение ребёнка
1753

Дочь: Катерина Кондратьева

Отец ребёнка: Кондратий Дорофеев

Семчино, Клин, Московская область
д.Семчино
Рождение ребёнка
1757

Сын: Иван Кондратьев

Отец ребёнка: Кондратий Дорофеев

Семчино, Клин, Московская область
д.Семчино
Рождение ребёнка
1762

Сын: Семен Кондратьев

Отец ребёнка: Кондратий Дорофеев

Семчино, Клин, Московская область
д.Семчино
Смерть
Неизвестно

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