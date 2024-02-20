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Фурсова (Фурсова) Пелагия Андреевна

Место рождения

с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния

Дата рождения

06.06.1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1890

Отец: Фурсов Андрей Епифанович

Мать: Фурсова Ксения Николаевна

с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Бракосочетание
09.11.1909

Муж: Фурсов Иван Иванович

Архангельская церковь села Ячейки
Рождение ребёнка
24.09.1912

Сын: Фурсов Михаил Иванович

Отец ребёнка: Фурсов Иван Иванович

с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
22.03.1915

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Фурсов Иван Иванович

с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1925

Сын: Фурсов Иван Иванович

Отец ребёнка: Фурсов Иван Иванович

РСФСР Воронежская обл.,Эртильский р-н с.Ячейки
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фурсов Иван Иванович

Смерть
Неизвестно
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