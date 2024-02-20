Фурсов Иван Иванович
Место рожденияс. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Дата рождения18.08.1891
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
18.08.1891
Отец: Фурсов Иван Антонович
с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Бракосочетание
09.11.1909
Архангельская церковь села Ячейки
Рождение ребёнка
24.09.1912
Мать ребёнка: Фурсова Пелагия Андреевна
с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
22.03.1915
Дочь: Мария Ивановна
Мать ребёнка: Фурсова Пелагия Андреевна
с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1925
Сын: Фурсов Иван Иванович
Мать ребёнка: Фурсова Пелагия Андреевна
РСФСР Воронежская обл.,Эртильский р-н с.Ячейки
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно