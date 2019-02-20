Корнеев Владимир Юрьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.07.1976
Дата смерти20.02.2019
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1976
Рождение ребёнка
12.12.1997
Сын: Корнеев Дмитрий Владимирович
Мать ребёнка: Пахотных Татьяна Евгеньевна
Рождение ребёнка
20.11.2007
Дочь: Корнеева Екатерина Владимировна
Мать ребёнка: Пахотных Татьяна Евгеньевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.02.2019