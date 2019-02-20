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Корнеев Владимир Юрьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.07.1976

Дата смерти

20.02.2019

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1976

Отец: Корнеев Юрий Михайлович

Мать: Комнаткина Альбина Егоровна

Рождение ребёнка
12.12.1997

Сын: Корнеев Дмитрий Владимирович

Мать ребёнка: Пахотных Татьяна Евгеньевна

Рождение ребёнка
20.11.2007

Дочь: Корнеева Екатерина Владимировна

Мать ребёнка: Пахотных Татьяна Евгеньевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пахотных Татьяна Евгеньевна

Смерть
20.02.2019
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