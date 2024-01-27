Сысоева Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСысоева Ольга

Сысоева Ольга

Место рождения

Россия

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Александра Кирилловна

Отец ребёнка: Сысоев Susoev Кирилл Филатович

Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
1859

Сын: Сысоев Susoev Потап Pata Potap Кириллович

Отец ребёнка: Сысоев Susoev Кирилл Филатович

Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
1860

Дочь: Афимья Кирилловна

Отец ребёнка: Сысоев Susoev Кирилл Филатович

Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
1867

Сын: Сысоев Susoev Иван Кириллович

Отец ребёнка: Сысоев Susoev Кирилл Филатович

Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сысоев Susoev Кирилл Филатович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close