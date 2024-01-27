Сысоева Ольга
Место рожденияРоссия
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Александра Кирилловна
Отец ребёнка: Сысоев Susoev Кирилл Филатович
Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
1859
Сын: Сысоев Susoev Потап Pata Potap Кириллович
Отец ребёнка: Сысоев Susoev Кирилл Филатович
Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Афимья Кирилловна
Отец ребёнка: Сысоев Susoev Кирилл Филатович
Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
1867
Сын: Сысоев Susoev Иван Кириллович
Отец ребёнка: Сысоев Susoev Кирилл Филатович
Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно