Агоева Марья Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Агоева Ирина Кондратьевна
Отец ребёнка: Агоев Кондрат Петрович
Рождение ребёнка
1846
Отец ребёнка: Агоев Кондрат Петрович
Восприемник
13.09.1847
Каргуева Наталья Степановна
Упоминание
30.07.1850
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно