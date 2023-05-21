Агоева Марья Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агоева Марья Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1824 г.р.

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Агоева Ирина Кондратьевна

Отец ребёнка: Агоев Кондрат Петрович

Ладвозеро, Костомукшский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1846

Сын: Агоев Федор Кондратьевич

Отец ребёнка: Агоев Кондрат Петрович

Ладвозеро, Костомукшский, Республика Карелия
Восприемник
13.09.1847
Ладвозеро, Костомукшский, Республика Карелия
Каргуева Наталья Степановна
Упоминание
30.07.1850
Ладвозеро, Костомукшский, Республика Карелия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Агоев Кондрат Петрович

Смерть
Неизвестно
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