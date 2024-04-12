Некрасов Илья Алексеевич
Место рождения
Дата рождения07.07.1829
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1829
Бракосочетание
23.01.1852
Рождение ребёнка
03.11.1852
Мать ребёнка: Некрасова Марья Косминична
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Татьяна Ильинична
Мать ребёнка: Некрасова Марья Косминична
Рождение ребёнка
23.11.1853
Сын: Некрасов Иван Ильич
Мать ребёнка: Некрасова Марья Косминична
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно