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Некрасов Илья Алексеевич

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

07.07.1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1829

Отец: Некрасов Алексей Кириллович

Мать: Некрасова Акилина Тимофеевна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
23.01.1852

Жена: Некрасова Марья Косминична

Рождение ребёнка
03.11.1852

Сын: Некрасов Михаил Ильич

Мать ребёнка: Некрасова Марья Косминична

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Татьяна Ильинична

Мать ребёнка: Некрасова Марья Косминична

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
23.11.1853

Сын: Некрасов Иван Ильич

Мать ребёнка: Некрасова Марья Косминична

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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