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Ротов Илья Федоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1769

Дата смерти

До 1839

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1769

Отец: Ротов Федор Савинов?

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1793

Дочь: Ксения Ильина

Мать ребёнка: Ротова Ксения Иванова

Рождение ребёнка
Около 1796

Сын: Ротов Федор Ильин

Мать ребёнка: Ротова Ксения Иванова

Рождение ребёнка
Около 1798

Дочь: Матрона Ильина

Мать ребёнка: Ротова Ксения Иванова

Рождение ребёнка
Около 1800

Сын: Ротов Михаил Казак Р. Ганькина Ильин

Мать ребёнка: Ротова Ксения Иванова

Рождение ребёнка
Около 1803

Дочь: Соснова Маремьяна Ильина

Мать ребёнка: Ротова Ксения Иванова

Рождение ребёнка
Около 1808

Дочь: Карташева Евдокия Ильина

Мать ребёнка: Ротова Ксения Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ротова Ксения Иванова

Смерть
До 1839
Ганькино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
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