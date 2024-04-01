Ротов Илья Федоров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1769
Дата смертиДо 1839
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1769
Отец: Ротов Федор Савинов?
Рождение ребёнка
Около 1793
Дочь: Ксения Ильина
Мать ребёнка: Ротова Ксения Иванова
Рождение ребёнка
Около 1796
Сын: Ротов Федор Ильин
Мать ребёнка: Ротова Ксения Иванова
Рождение ребёнка
Около 1798
Дочь: Матрона Ильина
Мать ребёнка: Ротова Ксения Иванова
Рождение ребёнка
Около 1800
Сын: Ротов Михаил Казак Р. Ганькина Ильин
Мать ребёнка: Ротова Ксения Иванова
Рождение ребёнка
Около 1803
Дочь: Соснова Маремьяна Ильина
Мать ребёнка: Ротова Ксения Иванова
Рождение ребёнка
Около 1808
Дочь: Карташева Евдокия Ильина
Мать ребёнка: Ротова Ксения Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ротова Ксения Иванова
Смерть
До 1839
Ганькино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область