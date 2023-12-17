Киреева Прасковья Ермолаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.08.1906
Дата смерти04.12.1989
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
28.02.1936
Сын: Киреев Василий Филиппович
Отец ребёнка: Киреев Филипп Лаврентьев
Рождение ребёнка
13.11.1939
Сын: Киреев Александр Филиппович
Отец ребёнка: Киреев Филипп Лаврентьев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.12.1989
Кошибеево, Сасовский муниципальный район, Рязанская область