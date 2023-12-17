Киреева Прасковья Ермолаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киреева Прасковья Ермолаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.08.1906

Дата смерти

04.12.1989

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1909 г.р.

Дети

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ИЧ
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Место
Комментарий
Рождение
09.08.1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.02.1936

Сын: Киреев Василий Филиппович

Отец ребёнка: Киреев Филипп Лаврентьев

Рождение ребёнка
13.11.1939

Сын: Киреев Александр Филиппович

Отец ребёнка: Киреев Филипп Лаврентьев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Киреев Филипп Лаврентьев

Смерть
04.12.1989
Кошибеево, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
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