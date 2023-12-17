Киреев Филипп Лаврентьев
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.11.1909
Дата смерти15.03.1990
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1909
Отец: Киреев Лаврентий Петрович
Рождение ребёнка
28.02.1936
Сын: Киреев Василий Филиппович
Мать ребёнка: Киреева Прасковья Ермолаевна
Рождение ребёнка
13.11.1939
Сын: Киреев Александр Филиппович
Мать ребёнка: Киреева Прасковья Ермолаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.03.1990
Кошибеево, Сасовский муниципальный район, Рязанская область