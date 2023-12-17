Киреев Филипп Лаврентьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киреев Филипп Лаврентьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.11.1909

Дата смерти

15.03.1990

Пол

Мужской

Добавил:

ИЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1909

Отец: Киреев Лаврентий Петрович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.02.1936

Сын: Киреев Василий Филиппович

Мать ребёнка: Киреева Прасковья Ермолаевна

Рождение ребёнка
13.11.1939

Сын: Киреев Александр Филиппович

Мать ребёнка: Киреева Прасковья Ермолаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Киреева Прасковья Ермолаевна

Смерть
15.03.1990
Кошибеево, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
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