Сумбаева (Лешина) Наталья Маркелловна 1854 — найти родственников по фамилии на Familio

Сумбаева (Лешина) Наталья Маркелловна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1854, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла Неизвестно

Отец
Лешин Маркелл Фёдоров1833 г.р.
Мать
Лешина Авдотья Трофимовна / Евдокия Трофимова1830 г.р.
Супруги
Сумбаев Роман Тимофеев1857 г.р.
Дети
Сумбаев Иван Романович21.08.1877 г.р.
Сумбаев Гавриил Романов11.09.1879 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: Лешин Маркелл Фёдоров

Мать: Лешина Авдотья Трофимовна / Евдокия Трофимова

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

65

Бракосочетание
30.01.1876

Муж: Сумбаев Роман Тимофеев

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
21.08.1877

Сын: Сумбаев Иван Романович

Отец ребёнка: Сумбаев Роман Тимофеев

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
11.09.1879

Сын: Сумбаев Гавриил Романов

Отец ребёнка: Сумбаев Роман Тимофеев

Рождение ребёнка
30.07.1881

Дочь: (Сумбаева) Евдокия Романова

Отец ребёнка: Сумбаев Роман Тимофеев

Рождение ребёнка
13.05.1885

Дочь: (Сумбаева) Елена Романова

Отец ребёнка: Сумбаев Роман Тимофеев

Рождение ребёнка
06.03.1887

Дочь: (Сумбаева) Дария Романова

Отец ребёнка: Сумбаев Роман Тимофеев

Смерть
Неизвестно

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