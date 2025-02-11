Сумбаева (Лешина) Наталья Маркелловна
женский, родилась 1854, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла Неизвестно
ОтецЛешин Маркелл Фёдоров1833 г.р.
МатьЛешина Авдотья Трофимовна / Евдокия Трофимова1830 г.р.
Супруги
Сумбаев Роман Тимофеев1857 г.р.
Дети
Сумбаев Иван Романович21.08.1877 г.р.
Сумбаев Гавриил Романов11.09.1879 г.р.Показать еще 3
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Место жительства
1858
Бракосочетание
30.01.1876
Рождение ребёнка
21.08.1877
Отец ребёнка: Сумбаев Роман Тимофеев
Рождение ребёнка
11.09.1879
Отец ребёнка: Сумбаев Роман Тимофеев
Рождение ребёнка
30.07.1881
Дочь: (Сумбаева) Евдокия Романова
Отец ребёнка: Сумбаев Роман Тимофеев
Рождение ребёнка
13.05.1885
Дочь: (Сумбаева) Елена Романова
Отец ребёнка: Сумбаев Роман Тимофеев
Рождение ребёнка
06.03.1887
Дочь: (Сумбаева) Дария Романова
Отец ребёнка: Сумбаев Роман Тимофеев
Смерть
Неизвестно