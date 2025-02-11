Слугин Георгий Ефимов 01.04.1874 — найти родственников по фамилии на Familio

Слугин Георгий Ефимов

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 01.04.1874, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Отец
Слугин Ефим Матвеевич / Аким Матвеев1848 г.р.
Мать
Слугина (Сиряева) Елена Степановна1849 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1874

Отец: Слугин Ефим Матвеевич / Аким Матвеев

Мать: Слугина (Сиряева) Елена Степановна

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Крещение
02.04.1874
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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