Слугин Георгий Ефимов
мужской, родился 01.04.1874, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
ОтецСлугин Ефим Матвеевич / Аким Матвеев1848 г.р.
МатьСлугина (Сиряева) Елена Степановна1849 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1874
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Крещение
02.04.1874
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно