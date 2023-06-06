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Иван Никитин

Место рождения

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1744

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

MT
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744

Отец: Никита Григорьев

Мать: Ульяна Кондратьева

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
07.07.1763 ст.

Жена: Федосья Семёнова

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
13.06.1772 ст.

Дочь: Акилина Иванова

Мать ребёнка: Федосья Семёнова

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
14.10.1781 ст.

Дочь: Прасковья Иванова

Мать ребёнка: Федосья Семёнова

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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