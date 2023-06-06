Иван Никитин
Место рождения
Дата рождения1744
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744
Отец: Никита Григорьев
Мать: Ульяна Кондратьева
Бракосочетание
07.07.1763 ст.
Жена: Федосья Семёнова
Рождение ребёнка
13.06.1772 ст.
Дочь: Акилина Иванова
Мать ребёнка: Федосья Семёнова
Рождение ребёнка
14.10.1781 ст.
Дочь: Прасковья Иванова
Мать ребёнка: Федосья Семёнова
Смерть
Неизвестно