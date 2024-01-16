Корзников Максим Иванович
Место рожденияд. Мичковская, Заборье тож
Дата рожденияДо 1628
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1628
Отец: Корзников Иван Андреевич
д. Мичковская, Заборье тож
Рождение ребёнка
Около 1640
Сын: Корзников Иван Максимович
д. Мичковское Заборье
Рождение ребёнка
До 1668
Сын: Корзников Михаил Максимович
д. Мичковская, Заборье тож
Рождение ребёнка
Около 1670
Сын: Корзников Ларион Максимович
д. Мичковская, Заборье тож
Рождение ребёнка
Около 1675
Сын: Корзников Леонтий (Лёвка) Максимович
д. Мичковская, Заборье тож
Смерть
Неизвестно