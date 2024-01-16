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Корзников Максим Иванович

Место рождения

д. Мичковская, Заборье тож

Дата рождения

До 1628

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1628

Отец: Корзников Иван Андреевич

Мать: не указана

д. Мичковская, Заборье тож
Рождение ребёнка
Около 1640

Сын: Корзников Иван Максимович

Мать ребёнка: не указана

д. Мичковское Заборье
Рождение ребёнка
До 1668

Сын: Корзников Михаил Максимович

Мать ребёнка: не указана

д. Мичковская, Заборье тож
Рождение ребёнка
Около 1670

Сын: Корзников Ларион Максимович

Мать ребёнка: не указана

д. Мичковская, Заборье тож
Рождение ребёнка
Около 1675

Сын: Корзников Леонтий (Лёвка) Максимович

Мать ребёнка: не указана

д. Мичковская, Заборье тож
Смерть
Неизвестно
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