Качина Гликерия Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Качин Яков Ананьевич
Рождение ребёнка
02.06.1916
Отец ребёнка: Качин Яков Ананьевич
Рождение ребёнка
17.05.1919
Дочь: (Качина) Елена Яковлевна
Отец ребёнка: Качин Яков Ананьевич
Смерть
Неизвестно