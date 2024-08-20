Качина Гликерия Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Качина Гликерия Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Качин Яков Ананьевич

Рождение ребёнка
02.06.1916

Сын: Качин Павел Яковлевич

Отец ребёнка: Качин Яков Ананьевич

Большое Качино, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
17.05.1919

Дочь: (Качина) Елена Яковлевна

Отец ребёнка: Качин Яков Ананьевич

Большое Качино, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно

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