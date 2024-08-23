Сергей Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сергей Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1705

Дата смерти

1768

Пол

Мужской

Отец

Около 1669 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1705

Отец: Зорка Слушкин

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Чукалы-на-Нуе, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Максим Сергеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1735

Сын: Прокопий Сергеевич

Мать ребёнка: не указана

Чукалы-на-Нуе, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
1768
Чукалы-на-Нуе, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия

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