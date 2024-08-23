Сергей Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1705
Дата смерти1768
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1705
Отец: Зорка Слушкин
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Максим Сергеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1735
Сын: Прокопий Сергеевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1768