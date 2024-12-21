Флёрова Ольга Афанасьевна
женский, родилась 1803 ст.
Супруги
Флёров Иван Андреевич1796 ст. г.р.
Дети
(Флёрова) Анастасия ИвановнаМежду 1819 и 1820 ст. г.р.
Флёров Алексей Иванович1824 ст. г.р.Показать еще 4
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Место
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Рождение
1803 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Между 1819 и 1820 ст.
Дочь: (Флёрова) Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Флёров Иван Андреевич
Рождение ребёнка
1824 ст.
Отец ребёнка: Флёров Иван Андреевич
Рождение ребёнка
1825 ст.
Дочь: (Флёрова) Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Флёров Иван Андреевич
Рождение ребёнка
1826 ст.
Дочь: (Флёрова) Мария Ивановна
Отец ребёнка: Флёров Иван Андреевич
Рождение ребёнка
1828 ст.
Дочь: (Флёрова) Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Флёров Иван Андреевич
Рождение ребёнка
12.09.1843 ст.
Дочь: Ильинская (Флёрова) Надежда Ивановна
Отец ребёнка: Флёров Иван Андреевич
По данным книги "Синодики Тульской губернии. Ефремовский уезд (1605-2012)", стр. 877.