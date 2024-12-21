Флёрова Ольга Афанасьевна 1803 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Флёрова Ольга Афанасьевна

Автор
КК
Косенко К.

женский, родилась 1803 ст.

Супруги
Флёров Иван Андреевич1796 ст. г.р.
Дети
(Флёрова) Анастасия ИвановнаМежду 1819 и 1820 ст. г.р.
Флёров Алексей Иванович1824 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

По данным книги "Синодики Тульской губернии. Ефремовский уезд (1605-2012)", стр. 877.

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Флёров Иван Андреевич

Рождение ребёнка
Между 1819 и 1820 ст.

Дочь: (Флёрова) Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Флёров Иван Андреевич

По данным книги "Синодики Тульской губернии. Ефремовский уезд (1605-2012)", стр. 877.

Рождение ребёнка
1824 ст.

Сын: Флёров Алексей Иванович

Отец ребёнка: Флёров Иван Андреевич

По данным книги "Синодики Тульской губернии. Ефремовский уезд (1605-2012)", стр. 877.

Рождение ребёнка
1825 ст.

Дочь: (Флёрова) Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Флёров Иван Андреевич

По данным книги "Синодики Тульской губернии. Ефремовский уезд (1605-2012)", стр. 877.

Рождение ребёнка
1826 ст.

Дочь: (Флёрова) Мария Ивановна

Отец ребёнка: Флёров Иван Андреевич

По данным книги "Синодики Тульской губернии. Ефремовский уезд (1605-2012)", стр. 877.

Рождение ребёнка
1828 ст.

Дочь: (Флёрова) Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Флёров Иван Андреевич

По данным книги "Синодики Тульской губернии. Ефремовский уезд (1605-2012)", стр. 877.

Рождение ребёнка
12.09.1843 ст.

Дочь: Ильинская (Флёрова) Надежда Ивановна

Отец ребёнка: Флёров Иван Андреевич

Дочь священника Флёрова Иоанна Андреева

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