Архип Яковлев 1829 — найти родственников по фамилии на Familio

Архип Яковлев

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1829, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Мать
Надежда Степанова1810 г.р.
Отец
Яков Сергеев1799 г.р.
Супруги
Анна Федотова1829 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Яков Сергеев

Мать: Надежда Степанова

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Федотова

Место жительства
1850
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

103

Место жительства
1851
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Переселен на Киргизскую степь

Место жительства
1851
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Переселен на Киргизскую степь

Место жительства
1858
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

87

Смерть
Неизвестно

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