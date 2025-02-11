Архип Яковлев
мужской, родился 1829, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
МатьНадежда Степанова1810 г.р.
ОтецЯков Сергеев1799 г.р.
Супруги
Анна Федотова1829 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: Яков Сергеев
Мать: Надежда Степанова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Федотова
Место жительства
1850
Место жительства
1851
Место жительства
1851
Место жительства
1858
Смерть
Неизвестно