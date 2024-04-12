(Пироженко / Пирожков /) Прасковья Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения14.01.1891
Дата смертиДо 1899
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1891
Преображенская церковь сл.Белогорье Острогожского уезда,м/к-1891г.лист-9,зап.-30,ГАВО,Ф - И331-9-7
Крещение
14.01.1891
Белогорье, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область
Godparents:Крестьяне х.Морозова - Павел Иванович Очерет и Анастасия Михайловна Кобзарева
Смерть
До 1899
Похороны
Неизвестно