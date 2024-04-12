(Пироженко / Пирожков /) Прасковья Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Пироженко / Пирожков /) Прасковья Дмитриевна

Место рождения

Морозовка, Калачеевский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

14.01.1891

Дата смерти

До 1899

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1891

Отец: Пироженко / Пирожков / Дмитрий Андреевич

Мать: Пироженко Анна Ивановна

Морозовка, Калачеевский муниципальный район, Воронежская область
Преображенская церковь сл.Белогорье Острогожского уезда,м/к-1891г.лист-9,зап.-30,ГАВО,Ф - И331-9-7
Крещение
14.01.1891
Белогорье, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область
Godparents:Крестьяне х.Морозова - Павел Иванович Очерет и Анастасия Михайловна Кобзарева
Смерть
До 1899
Морозовка, Калачеевский муниципальный район, Воронежская область
Похороны
Неизвестно
Морозовка, Калачеевский муниципальный район, Воронежская область
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