Уржумова (Ефременко) Валентина Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.12.1938
Дата смерти09.10.2004
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1938
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.06.1960
Дочь: Акимова (Уржумова) Ольга Васильевна
Отец ребёнка: Уржумов Василий Иосифович
Рождение ребёнка
05.03.1963
Сын: Уржумов Сергей Васильевич
Отец ребёнка: Уржумов Василий Иосифович
Смерть
09.10.2004