Уржумова (Ефременко) Валентина Матвеевна 08.12.1938 — найти родственников по фамилии на Familio
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Уржумова (Ефременко) Валентина Матвеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.12.1938

Дата смерти

09.10.2004

Пол

Женский

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1938

Отец: Ефременко Матвей Яковлевич

Мать: Ефременко Мария Гордеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Уржумов Василий Иосифович

Рождение ребёнка
09.06.1960

Дочь: Акимова (Уржумова) Ольга Васильевна

Отец ребёнка: Уржумов Василий Иосифович

Рождение ребёнка
05.03.1963

Сын: Уржумов Сергей Васильевич

Отец ребёнка: Уржумов Василий Иосифович

Смерть
09.10.2004

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