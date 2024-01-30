Ловкайтис Иван Матвеевич
Место рожденияЕзнеская волость, Трокский уезд, Вильненская губерния
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ловкайтис Матвей
Езнеская волость, Трокский уезд, Вильненская губерния
Рождение ребёнка
19.07.1915
Кострома
Рождение ребёнка
06.10.?
Дочь: Ловкайтис Нина Ивановна
Мать ребёнка: Ловкайтис Руднева Агафья
Кострома
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ловкайтис Руднева Агафья
Смерть
Неизвестно