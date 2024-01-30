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Ловкайтис Иван Матвеевич

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Место рождения

Езнеская волость, Трокский уезд, Вильненская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ловкайтис Матвей

Мать: не указана

Езнеская волость, Трокский уезд, Вильненская губерния
Рождение ребёнка
19.07.1915

Сын: Ловкайтис Борис Иванович

Мать ребёнка: не указана

Кострома
Рождение ребёнка
06.10.?

Дочь: Ловкайтис Нина Ивановна

Мать ребёнка: Ловкайтис Руднева Агафья

Кострома
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ловкайтис Руднева Агафья

Смерть
Неизвестно
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