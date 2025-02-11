Палагин Пётр Петрова
мужской, родился 1839, Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
ОтецПётр Дмитриев1808 г.р.
МатьФедосья1805 г.р.
Супруги
Палагина Агафья АлексееваДо 1853 г.р.
Дети
Палагин Сергей Петров01.07.1871 г.р.
Палагин Николай Петров27.11.1872 г.р.Показать еще 1
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Место
Комментарий
Рождение
1839
Отец: Пётр Дмитриев
Мать: Федосья
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
1858
Рождение ребёнка
01.07.1871
Мать ребёнка: Палагина Агафья Алексеева
Рождение ребёнка
27.11.1872
Мать ребёнка: Палагина Агафья Алексеева
Рождение ребёнка
1875
Сын: Палагин Яков Петров
Мать ребёнка: Палагина Агафья Алексеева
Смерть
Неизвестно