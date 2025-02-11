Палагин Пётр Петрова 1839 — найти родственников по фамилии на Familio

Палагин Пётр Петрова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1839, Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Отец
Пётр Дмитриев1808 г.р.
Мать
Федосья1805 г.р.
Супруги
Палагина Агафья АлексееваДо 1853 г.р.
Дети
Палагин Сергей Петров01.07.1871 г.р.
Палагин Николай Петров27.11.1872 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: Пётр Дмитриев

Мать: Федосья

Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Палагина Агафья Алексеева

Место жительства
1858
Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

33

Рождение ребёнка
01.07.1871

Сын: Палагин Сергей Петров

Мать ребёнка: Палагина Агафья Алексеева

Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
27.11.1872

Сын: Палагин Николай Петров

Мать ребёнка: Палагина Агафья Алексеева

Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1875

Сын: Палагин Яков Петров

Мать ребёнка: Палагина Агафья Алексеева

Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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