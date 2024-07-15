Качалов Семен Афанасиевич
Место рождения
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Качалова Мария Семеновна
Мать ребёнка: Качалова Епистолия Кузьминична
Рождение ребёнка
1847
Мать ребёнка: Качалова Епистолия Кузьминична
Рождение ребёнка
1848
Сын: Качалов Александр Семенович
Мать ребёнка: Качалова Епистолия Кузьминична
Рождение ребёнка
01.09.1851 ст.
Мать ребёнка: Качалова Епистолия Кузьминична
Смерть
Неизвестно