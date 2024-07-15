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Качалов Семен Афанасиевич

Место рождения

Павлово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Качалов Афанасий Федорович

Мать: Качалова Пелагея Матвеевна

Павлово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Качалова Епистолия Кузьминична

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Качалова Мария Семеновна

Мать ребёнка: Качалова Епистолия Кузьминична

Павлово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1847

Сын: Качалов Степан Семенович

Мать ребёнка: Качалова Епистолия Кузьминична

Павлово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1848

Сын: Качалов Александр Семенович

Мать ребёнка: Качалова Епистолия Кузьминична

Павлово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
01.09.1851 ст.

Сын: Качалов Федор Семенович

Мать ребёнка: Качалова Епистолия Кузьминична

Павлово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно

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