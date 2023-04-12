Туровская Евдокия Марковна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
23.02.1942
Дочь: Лопухова Людмила Афанасьевна
Отец ребёнка: Туровский Афанасий Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пустовалова Раиса Афанасьевна
Отец ребёнка: Туровский Афанасий Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно