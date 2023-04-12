Туровская Евдокия Марковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТуровская Евдокия Марковна

Туровская Евдокия Марковна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.02.1942

Дочь: Лопухова Людмила Афанасьевна

Отец ребёнка: Туровский Афанасий Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пустовалова Раиса Афанасьевна

Отец ребёнка: Туровский Афанасий Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Туровский Афанасий Федорович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close