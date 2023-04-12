Туровский Афанасий Федорович
Место рожденияТамбовская область, Юрловский район, с. Туровка
Дата рождения06.01.1905
Дата смерти?.07.1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
23.02.1942
Дочь: Лопухова Людмила Афанасьевна
Мать ребёнка: Туровская Евдокия Марковна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пустовалова Раиса Афанасьевна
Мать ребёнка: Туровская Евдокия Марковна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.07.1942
Причина смерти: Пропал без вести