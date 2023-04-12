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Туровский Афанасий Федорович

Место рождения

Тамбовская область, Юрловский район, с. Туровка

Дата рождения

06.01.1905

Дата смерти

?.07.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Тамбовская область, Юрловский район, с. Туровка
Рождение ребёнка
23.02.1942

Дочь: Лопухова Людмила Афанасьевна

Мать ребёнка: Туровская Евдокия Марковна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пустовалова Раиса Афанасьевна

Мать ребёнка: Туровская Евдокия Марковна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Туровская Евдокия Марковна

Смерть
?.07.1942
Причина смерти: Пропал без вести
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