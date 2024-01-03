Медведева Валерий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Медведева Валерий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1993

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Красный Сулин, Красносулинский муниципальный район, Ростовская область
Смерть
Неизвестно
Красный Сулин, Красносулинский муниципальный район, Ростовская область

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