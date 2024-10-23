Семьянина Степанида Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСемьянина Степанида Васильевна

Семьянина Степанида Васильевна

Место рождения

Дмитриевщина, Рассказовский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1763

Дата смерти

27.01.1848

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763

Отец: Семьянин Василий Осипович

Мать: Щетинина Наталья Митрофанова

Дмитриевщина, Рассказовский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тарабрин Данила Иванович

Рождение ребёнка
1789

Сын: Тарабрин Иван Данилович

Отец ребёнка: Тарабрин Данила Иванович

Дмитриевщина, Рассказовский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
21.05.1796

Сын: Тарабрин Михаил Данилович

Отец ребёнка: Тарабрин Данила Иванович

Дмитриевщина, Рассказовский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
21.05.1799

Сын: Тарабрин Константин Данилов

Отец ребёнка: Тарабрин Данила Иванович

Смерть
27.01.1848

Мы используем куки для улучшения работы сайта.