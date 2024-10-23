Семьянина Степанида Васильевна
Место рождения
Дата рождения1763
Дата смерти27.01.1848
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1789
Отец ребёнка: Тарабрин Данила Иванович
Рождение ребёнка
21.05.1796
Сын: Тарабрин Михаил Данилович
Отец ребёнка: Тарабрин Данила Иванович
Рождение ребёнка
21.05.1799
Сын: Тарабрин Константин Данилов
Отец ребёнка: Тарабрин Данила Иванович
Смерть
27.01.1848