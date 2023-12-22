Налимов Михаил Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Налимов Михаил Михайлович

Место рождения

Костромская губерния Галицкий уезд, село Михайловское

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Костромская губерния Галицкий уезд, село Михайловское
Рождение ребёнка
1870

Сын: Налимов Владимир Михайлович

Мать ребёнка: Налимова Анна Павловна

Костромская губерния галический уезд Богчинская волость село Михайловское
Смерть
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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