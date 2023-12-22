Налимова Анна Павловна
Место рожденияКостромская губерния, Галицкий уезд, село Михайловское
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Костромская губерния, Галицкий уезд, село Михайловское
Рождение ребёнка
1870
Сын: Налимов Владимир Михайлович
Отец ребёнка: Налимов Михаил Михайлович
Костромская губерния галический уезд Богчинская волость село Михайловское
Смерть
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург