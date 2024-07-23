Колосов Иван Емельянов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колосов Иван Емельянов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1658

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1658

Отец: Колосов Емельян

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колосов Максим Иванов

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

д. Матина Гора Ентальской волости
Смерть
Неизвестно

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