Колосов Иван Емельянов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1658
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1658
Отец: Колосов Емельян
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
д. Матина Гора Ентальской волости
Смерть
Неизвестно