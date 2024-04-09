Балашев Архип Никитович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1757
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1757
Отец: Балашев Никита Иванович
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1779
Сын: Балашев Венедикт Архипович
Мать ребёнка: Матрена Козьмова
Рождение ребёнка
Около 1784
Дочь: Марья Архиповна
Мать ребёнка: Матрена Козьмова
Рождение ребёнка
Около 1786
Сын: Балашев Александр Архипович
Мать ребёнка: Матрена Козьмова
Рождение ребёнка
Около 1789
Мать ребёнка: Матрена Козьмова
Рождение ребёнка
Около 1792
Мать ребёнка: Матрена Козьмова
Рождение ребёнка
Около 1794
Дочь: Татьяна
Мать ребёнка: Матрена Козьмова