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Балашев Архип Никитович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1757

Пол

Мужской

Отец

Около 1715 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1757

Отец: Балашев Никита Иванович

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1779

Сын: Балашев Венедикт Архипович

Мать ребёнка: Матрена Козьмова

Рождение ребёнка
Около 1784

Дочь: Марья Архиповна

Мать ребёнка: Матрена Козьмова

Рождение ребёнка
Около 1786

Сын: Балашев Александр Архипович

Мать ребёнка: Матрена Козьмова

Рождение ребёнка
Около 1789

Сын: Балашев Иван Архипович

Мать ребёнка: Матрена Козьмова

Рождение ребёнка
Около 1792

Сын: Балашев Захар Архипович

Мать ребёнка: Матрена Козьмова

Рождение ребёнка
Около 1794

Дочь: Татьяна

Мать ребёнка: Матрена Козьмова

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