Матрена Козьмова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матрена Козьмова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1759

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1759

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1779

Сын: Балашев Венедикт Архипович

Отец ребёнка: Балашев Архип Никитович

Рождение ребёнка
Около 1784

Дочь: Марья Архиповна

Отец ребёнка: Балашев Архип Никитович

Рождение ребёнка
Около 1786

Сын: Балашев Александр Архипович

Отец ребёнка: Балашев Архип Никитович

Рождение ребёнка
Около 1789

Сын: Балашев Иван Архипович

Отец ребёнка: Балашев Архип Никитович

Рождение ребёнка
Около 1792

Сын: Балашев Захар Архипович

Отец ребёнка: Балашев Архип Никитович

Рождение ребёнка
Около 1794

Дочь: Татьяна

Отец ребёнка: Балашев Архип Никитович

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