Матрена Козьмова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1759
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1759
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1779
Сын: Балашев Венедикт Архипович
Отец ребёнка: Балашев Архип Никитович
Рождение ребёнка
Около 1784
Дочь: Марья Архиповна
Отец ребёнка: Балашев Архип Никитович
Рождение ребёнка
Около 1786
Сын: Балашев Александр Архипович
Отец ребёнка: Балашев Архип Никитович
Рождение ребёнка
Около 1789
Отец ребёнка: Балашев Архип Никитович
Рождение ребёнка
Около 1792
Отец ребёнка: Балашев Архип Никитович
Рождение ребёнка
Около 1794
Дочь: Татьяна
Отец ребёнка: Балашев Архип Никитович