Лабузная Мария Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лабузная Мария Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

04.03.1969

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Карпиленко Ефим Иванович

Отец ребёнка: Карпиленко Иван Ефимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Карпиленко Евдакия Ивановна

Отец ребёнка: Карпиленко Иван Ефимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Карпиленко Варвара Ивановна

Отец ребёнка: Карпиленко Иван Ефимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Карпиленко Иван Иванович

Отец ребёнка: Карпиленко Иван Ефимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Карпиленко Василий Иванович

Отец ребёнка: Карпиленко Иван Ефимович

Рождение ребёнка
06.01.1928

Дочь: Живоглядова Мария Ивановна

Отец ребёнка: Карпиленко Иван Ефимович

Смерть
04.03.1969

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