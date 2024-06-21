Лабузная Мария Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти04.03.1969
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Карпиленко Иван Ефимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Карпиленко Евдакия Ивановна
Отец ребёнка: Карпиленко Иван Ефимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Карпиленко Варвара Ивановна
Отец ребёнка: Карпиленко Иван Ефимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Карпиленко Иван Ефимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Карпиленко Василий Иванович
Отец ребёнка: Карпиленко Иван Ефимович
Рождение ребёнка
06.01.1928
Дочь: Живоглядова Мария Ивановна
Отец ребёнка: Карпиленко Иван Ефимович
Смерть
04.03.1969