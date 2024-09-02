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Алексеева Пераскева

Место рождения

Полевые Буртасы, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

1819

Дата смерти

20.01.1903

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: не указан

Мать: не указана

Полевые Буртасы, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
08.04.1849

Сын: Каллистратов Егор Колистратович

Отец ребёнка: Васильев (Медведев Аюк) Каллистрат (Елистрат)

Полевые Буртасы, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
18.07.1851

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Васильев (Медведев Аюк) Каллистрат (Елистрат)

Рождение ребёнка
04.03.1858

Сын: Каллистратов Никифор

Отец ребёнка: Васильев (Медведев Аюк) Каллистрат (Елистрат)

Полевые Буртасы, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
17.04.1861

Дочь: Каллистратова Ирина

Отец ребёнка: Васильев (Медведев Аюк) Каллистрат (Елистрат)

Полевые Буртасы, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
23.03.1865

Сын: Каллистратов Степан Калистратович

Отец ребёнка: Васильев (Медведев Аюк) Каллистрат (Елистрат)

Полевые Буртасы, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Смерть
20.01.1903

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