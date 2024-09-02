Алексеева Пераскева
Место рождения
Дата рождения1819
Дата смерти20.01.1903
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.04.1849
Сын: Каллистратов Егор Колистратович
Отец ребёнка: Васильев (Медведев Аюк) Каллистрат (Елистрат)
Рождение ребёнка
18.07.1851
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Васильев (Медведев Аюк) Каллистрат (Елистрат)
Рождение ребёнка
04.03.1858
Сын: Каллистратов Никифор
Отец ребёнка: Васильев (Медведев Аюк) Каллистрат (Елистрат)
Рождение ребёнка
17.04.1861
Дочь: Каллистратова Ирина
Отец ребёнка: Васильев (Медведев Аюк) Каллистрат (Елистрат)
Рождение ребёнка
23.03.1865
Смерть
20.01.1903