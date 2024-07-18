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Туманов Анатолий Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1909

Дата смерти

1958

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: Туманов Алексей Александров

Мать: (Либина Туманова) Наталия Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Гарденина Туманова) Наталья Сергеевна

Бракосочетание
?.03.1944

Жена: (Гарденина Туманова) Наталья Сергеевна

Рождение ребёнка
1950

Дочь: (Туманова) Ольга Анатольевна

Мать ребёнка: (Гарденина Туманова) Наталья Сергеевна

Смерть
1958

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