Туманов Анатолий Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1909
Дата смерти1958
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Гарденина Туманова) Наталья Сергеевна
Бракосочетание
?.03.1944
Рождение ребёнка
1950
Дочь: (Туманова) Ольга Анатольевна
Мать ребёнка: (Гарденина Туманова) Наталья Сергеевна
Смерть
1958