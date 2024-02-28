Рубцова -- Параскева Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.11.1918
Дочь: Рубцова Анна Иосифовна
Отец ребёнка: Рубцов Иосиф Иосифович
Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно