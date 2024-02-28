Рубцова -- Параскева Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рубцова -- Параскева Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рубцов Иосиф Иосифович

Рождение ребёнка
17.11.1918

Дочь: Рубцова Анна Иосифовна

Отец ребёнка: Рубцов Иосиф Иосифович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

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