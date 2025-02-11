Ефимия Павлова 1806 — найти родственников по фамилии на Familio

Ефимия Павлова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1806

умерла Неизвестно

Супруги
Дмитрий Никифоров1806 г.р.
Дети
Иван Дмитриев1829 г.р.
Афанасий Дмитриев1833 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дмитрий Никифоров

Рождение ребёнка
1829

Сын: Иван Дмитриев

Отец ребёнка: Дмитрий Никифоров

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1833

Сын: Афанасий Дмитриев

Отец ребёнка: Дмитрий Никифоров

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1850
Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

22

Смерть
Неизвестно

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