Ефимия Павлова
женский, родилась 1806
умерла Неизвестно
Супруги
Дмитрий Никифоров1806 г.р.
Дети
Иван Дмитриев1829 г.р.
Афанасий Дмитриев1833 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дмитрий Никифоров
Рождение ребёнка
1829
Сын: Иван Дмитриев
Отец ребёнка: Дмитрий Никифоров
Рождение ребёнка
1833
Сын: Афанасий Дмитриев
Отец ребёнка: Дмитрий Никифоров
Место жительства
1850
Смерть
Неизвестно