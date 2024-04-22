Дитятева Ольга Егоровна
Место рождения
Дата рождения10.06.1934 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Крещение
01.07.1834
Петропавловский собор ГАНО Д156 оп.1д.4801 восприемники Барнаульский мещанин Михаил Прокопьев Мальчанов и родная сестра девица Дарья Прокопьева
Восприемник
12.09.1852
у Софьи Романовны Безсоновой
Бракосочетание
Около 1852
Восприемник
14.12.1853
у Евгения Романовича Безсонова
Восприемник
29.09.1857
у Надежды Романовны Безсоновой
Рождение
10.06.1934 ст.
Смерть
Неизвестно