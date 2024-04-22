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Дитятева Ольга Егоровна

Место рождения

Шадрино, Калманский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

10.06.1934 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Крещение
01.07.1834
Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Петропавловский собор ГАНО Д156 оп.1д.4801 восприемники Барнаульский мещанин Михаил Прокопьев Мальчанов и родная сестра девица Дарья Прокопьева
Восприемник
12.09.1852
Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
у Софьи Романовны Безсоновой
Бракосочетание
Около 1852

Муж: Коноплин Павел Стефанович

Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Восприемник
14.12.1853
Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
у Евгения Романовича Безсонова
Восприемник
29.09.1857
Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
у Надежды Романовны Безсоновой
Рождение
10.06.1934 ст.

Отец: Дитятев Егор Федорович

Мать: Матрена Ивановна (Дитятева)

Шадрино, Калманский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно
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