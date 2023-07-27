Рагозина (Рагозина) Ольга Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1827
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
07.06.1848
Дочь: Марфа Стефанова
Отец ребёнка: Рагозин Стефан Николаев
Рождение ребёнка
14.07.1849
Отец ребёнка: Рагозин Стефан Николаев
Рождение ребёнка
21.09.1850
Дочь: Фекла Стефанова
Отец ребёнка: Рагозин Стефан Николаев
Рождение ребёнка
27.12.1851
Отец ребёнка: Рагозин Стефан Николаев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно