Рагозина (Рагозина) Ольга Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рагозина (Рагозина) Ольга Григорьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.06.1848

Дочь: Марфа Стефанова

Отец ребёнка: Рагозин Стефан Николаев

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
14.07.1849

Сын: Рагозин Стефан Стефанов

Отец ребёнка: Рагозин Стефан Николаев

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
21.09.1850

Дочь: Фекла Стефанова

Отец ребёнка: Рагозин Стефан Николаев

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
27.12.1851

Сын: Рагозин Феодор Стефанов

Отец ребёнка: Рагозин Стефан Николаев

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рагозин Стефан Николаев

Смерть
Неизвестно
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