Камисаров Евфимий Васильев
мужской, родился 12.10.1892, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер 02.11.1892, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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Рождение
12.10.1892
Отец: Камисаров / Нуштаев В 1899 Василий Михайлов
Мать: Камисарова (Назимова) Гликерия Фёдорова / Гликерия Иванова / Гликерия Васильева
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
02.11.1892
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область