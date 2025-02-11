Камисаров Евфимий Васильев 12.10.1892 — найти родственников по фамилии на Familio

Камисаров Евфимий Васильев

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 12.10.1892, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер 02.11.1892, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Отец
Камисаров / Нуштаев В 1899 Василий Михайлов1858 г.р.
Мать
Камисарова (Назимова) Гликерия Фёдорова / Гликерия Иванова / Гликерия Васильева1861 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1892

Отец: Камисаров / Нуштаев В 1899 Василий Михайлов

Мать: Камисарова (Назимова) Гликерия Фёдорова / Гликерия Иванова / Гликерия Васильева

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
02.11.1892
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Причина смерти: от младенчества

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