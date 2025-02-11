Прасковья Семёнова
женский, родилась 1810
умерла Неизвестно
Супруги
Сергей Николаев1810 г.р.
Дети
Трофим Сергеев1832 г.р.
Павел Сергеев1847 г.р.
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сергей Николаев
Рождение ребёнка
1832
Сын: Трофим Сергеев
Отец ребёнка: Сергей Николаев
Рождение ребёнка
1847
Сын: Павел Сергеев
Отец ребёнка: Сергей Николаев
Место жительства
1850
Смерть
Неизвестно