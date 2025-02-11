Прасковья Семёнова 1810 — найти родственников по фамилии на Familio

Прасковья Семёнова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1810

умерла Неизвестно

Супруги
Сергей Николаев1810 г.р.
Дети
Трофим Сергеев1832 г.р.
Павел Сергеев1847 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сергей Николаев

Рождение ребёнка
1832

Сын: Трофим Сергеев

Отец ребёнка: Сергей Николаев

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1847

Сын: Павел Сергеев

Отец ребёнка: Сергей Николаев

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1850
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

76

Смерть
Неизвестно

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