Потап Петров
мужской, родился 01.12.1859, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер 26.01.1867, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
МатьЕвдокия Васильева1835 г.р.
ОтецМедюков В 1898 Пётр АндреевОколо 1836 г.р.
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Рождение
01.12.1859
Отец: Медюков В 1898 Пётр Андреев
Мать: Евдокия Васильева
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
26.01.1867
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область