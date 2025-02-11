Потап Петров 01.12.1859 — найти родственников по фамилии на Familio

Потап Петров

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 01.12.1859, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер 26.01.1867, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Мать
Евдокия Васильева1835 г.р.
Отец
Медюков В 1898 Пётр АндреевОколо 1836 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1859

Отец: Медюков В 1898 Пётр Андреев

Мать: Евдокия Васильева

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
26.01.1867
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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